Sosyal medyada sahte bungalov tuzağı: 16 ilde eş zamanlı operasyon

10:0022/10/2025, Çarşamba
IHA
İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyon
İzmir merkezli dev bir dolandırıcılık operasyonunda sona gelindi. Polisin 16 ilde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, sahte bungalov ilanlarıyla 70 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.


9 ayda 17 kişi dolandırıldı, 600 bin TL kaptırdılar


Yapılan incelemelerde, son 9 ay içerisinde 17 farklı ilde yaşayan çok sayıda vatandaşın, sosyal medya platformlarında gördükleri bungalov tarzı sahte kiralık ev ilanlarına inanarak para gönderdikleri belirlendi. Dolandırıcılık mağduru vatandaşların, kiralama işlemleri sonrasında şahıslara ulaşamayınca polise başvurarak şikayetçi oldukları öğrenildi.



Hesaplarda 70 milyon liralık haksız kazanç


Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali analizlerde, şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 70 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.



16 ilde eş zamanlı operasyon


Elde edilen delillerin ardından, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




