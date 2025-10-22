Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Parktaki tartışmada kan aktı: Beş yerinden bıçaklandı

Parktaki tartışmada kan aktı: Beş yerinden bıçaklandı

00:4522/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de Yunus Keskin Parkı’nda bir kişi, tartıştığı şahıslar tarafından beş yerinden bıçaklandı. Yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından 5 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Çiçek Mahallesi’ne bağlı Yunus Keskin Parkı’nda meydana geldi. Edinillen bilgiye göre, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir kişinin yerde yattığı ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralının Oğuz D. olduğunu belirlerken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Oğuz D.‘nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Öte yandan, Oğuz D.’yi tartışma sonucu 5 yerinden bıçaklayan kişi veya kişilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



#İzmir
#Bayraklı
#Kavga
#Bıçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye’de konut satışları rekor kırdı: 2025’in ilk 9 ayında en fazla prim yapan 15 il belli oldu