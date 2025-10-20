Yeni Şafak
İzmir'de dehşet evi: Tartıştığı oğlunu silahla öldürdü, eşini ağır yaraladı

23:5520/10/2025, Pazartesi
G: 21/10/2025, Salı
AA
İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü, eşini ağır yaraladı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Dallık Mahallesi'nde Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın K. (28) ve eşi G.Ş. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine baba, av tüfeğiyle oğluna ve eşine ateş etti.


Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aşkın K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.


Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



