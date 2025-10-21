İzmir açıklarında 52 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam 52 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Dün saat 10.10’da, İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7, KB-87) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler, bot içerisinde 14’ü çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Aynı gün saat 20.40’ta ise Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30, KB-118) tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Yapılan operasyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı.