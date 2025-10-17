Yeni Şafak
2 ilde 18 düzensiz göçmen yakalandı

09:2117/10/2025, Cuma
AA
Düzensiz göçmenler tespit diliyor (Arşiv)
Düzensiz göçmenler tespit diliyor (Arşiv)

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.


  • Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri de Babaeski kara yolunda 8 düzensiz göçmeni yakaladı.


İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



