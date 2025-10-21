İzmir'de bir çocuk ailesine ait tarlada pimi üzerinde el bombası buldu: Ekipler etkisiz hale getirdi

Tire ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, sabah saatlerinde ailesine ait tarlada pimi üzerinde olan eski bir el bombası buldu. Bombayı yanına alan çocuk, Celal Bayar Bulvarı üzerindeki babasına ait iş yerine getirdi. Babası, çocuğun getirdiği nesnenin el bombası olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.