İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyon: 30 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyon: 30 tutuklama

12:3622/10/2025, Çarşamba
DHA
İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul, Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da 17 Ekim'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 49 şüpheliden 30'u tutuklanırken 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kamu güvenliği ve kamu barışının sağlanması, suç örgütlerinin deşifre edilip çökertilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme', 'Yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Silahla tehdit' suçlarını işledikleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, örgütün, mağdurlardan ceza kesme gibi para ve maddi menfaat sağlamaya çalıştığı, bu kapsamda silahlı iş yeri saldırıları ve yağma teşebbüslerinde bulunduğu belirlendi. 'Piro' kod adlı U.Ş.’nin yönettiği suç örgütünün hiyerarşik bir yapı içinde, emir-komuta zinciri doğrultusunda hareket ettiği, örgütün toplam 31 eylem gerçekleştirdiği ve eylemlere katılan 94 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli olmak üzere Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da 17 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmada adı geçen 26 şüphelinin çeşitli ceza ve infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu belirtildi. Çalışmaların devamında 17 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 49'a yükseldi.

30 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Ekim'de adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 30'u tutuklanırken 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.















