Kahramanmaraş’ta kaçakçılıkla mücadele

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, çeşitli markalarda ve açık vaziyette toplam 75 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.