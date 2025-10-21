Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta kaçakçılıkla mücadele

Kahramanmaraş’ta kaçakçılıkla mücadele

16:3621/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
KAHRAMANMARAŞ’TA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, GÜMRÜK KAÇAĞI 75 KİLOGRAM NARGİLE TÜTÜNÜ İLE 23 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
KAHRAMANMARAŞ’TA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, GÜMRÜK KAÇAĞI 75 KİLOGRAM NARGİLE TÜTÜNÜ İLE 23 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 75 kilogram nargile tütünü ile 23 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, çeşitli markalarda ve açık vaziyette toplam 75 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 23 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.



#Kahramanmaş
#Operasyon
#Kaçakçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en az nüfuslu 10 ülkesi belli oldu: Nüfusları 100 bine yaklaşmıyor bile...