Tünel girişinde yağmur kazası: Bir yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki 1. tünel girişinde meydana geldi. Hakkari istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 65 ABS 970 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.