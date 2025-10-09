Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Bakan Yerlikaya Hakkari'de 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı

Bakan Yerlikaya Hakkari'de 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı

13:499/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Bakan Yerlikaya Hakkari'de 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı
Bakan Yerlikaya Hakkari'de 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde ‘Sınır Güvenliği Toplantısı’na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Sınır Güvenliği' toplantısı için Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine geldi. Uçakla indiği Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Bakan Yerlikaya'yı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol karşıladı. Daha sonra askeri helikopterle Esendere beldesine geçen Yerlikaya, belediye başkanlığını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, belediye hizmetleri, bölgedeki yatırımlar ve vatandaşlara sunulan hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle Esendere Sınır Kapısı’na geçen Bakan Yerlikaya, burada düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Hakkari Valisi Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, Hakkari Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Olcay Zor, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Van Karayolları Bölge Müdürü Demirhan Erol ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya yer aldı.




#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#sınır güvenliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, duyuru geldi mi?