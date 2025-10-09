Bakan Yerlikaya Hakkari'de 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Sınır Güvenliği' toplantısı için Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine geldi. Uçakla indiği Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Bakan Yerlikaya'yı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol karşıladı. Daha sonra askeri helikopterle Esendere beldesine geçen Yerlikaya, belediye başkanlığını ziyaret etti.