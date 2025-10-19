Hakkari'de 5 ay önce Avaşin Deresi'nde kaybolan İbrahim’in ablası: Kemiklerine bile razıyız





‘UMUTLA ARAMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ’





Şu ana kadar bir ize rastlanmamasına rağmen Kom'un yakınları Avaşin Deresi'ndeki aramalarını kendi imkanlarıyla sürdürüyor. Aralarında anne baba ve ablasının da bulunduğu yaklaşık 20 kişi, Kom'un kaybolduğu noktadan başlayarak 5 kilometre boyunca arama yaptı. Tüm aramalara rağmen yine herhangi bir ize rastlanmadı.

Abla Seher Kom, her taşın altına, deredeki her ağacın çevresine baktıklarını belirterek, "Her yere baktık. Bir umutla aramalarımızı sürdürüyoruz. Tek bir iz peşindeyiz, kemiklerine bile razıyız. 10 Mayıs’tan beri arıyoruz kardeşimi. 6 ay oldu. Burada acılı bir aile var. Evde duramıyoruz, her gün ağlıyoruz. Soğuk havada titreyerek suyun içinde kardeşimi arıyoruz. Annem, yengem, teyzem, nenem, halam, kardeşlerim hepimiz aramalarımızı sürdürüyoruz. Babam ve diğerleri ise ayrı bölgede aramalarını sürdürüyor” dedi.



