Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

15:5720/10/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Nehil Sazlığı
Nehil Sazlığı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yüksekova'ya bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınlarında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Vezirli Köyü’nden Yavuz Baskın,
"Bugün öğle saatlerinde Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın büyüyerek ilerledi. Rüzgarın etkisiyle alevler köye doğru yöneldi. Yangın büyük bir felakete yol açacak seviyeye ulaştı. Vatandaşlarımızdan ve çobanlarımızdan, kuru otların bulunduğu alanlarda ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Yakılan ateş büyük bir yangına sebep olabiliyor. Belediye ekipleri yangınla müdahale ediyor. Ancak yangın çok büyük, kuş cenneti olan bölgeye de sıçradı"
dedi.
#Yüksekova
#yangın
#hakkari
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meryem Suresi 96. Ayet Neyi Anlatıyor? Meryem Suresi 96. Ayet Türkçe Anlamı ve Diyanet Tefsiri