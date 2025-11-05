Kanlı işgallerin mimarı öldü

Uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele eden Cheney'nin, 84 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Cheney, özellikle 1991 Körfez Savaşı sırasında üstlendiği rolle dikkati çekti. Savunma Bakanlığı döneminde, ABD'nin ulusal güvenlik politikasının şekillendirilmesinde etkin bir rol oynayan Cheney, "Amerika'nın dostlarına silah, potansiyel düşmanlarına silah kontrolü" yaklaşımıyla öne çıktı. Siyasetçi, 2001-2009 yıllarında Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'un yardımcısı olarak iki dönem görev yaptı. 11 Eylül saldırıları sırasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz gibi İslam coğrafyasını hedef alan ve İsrail işgal politikalarını destekleyen "Amerikan Yüzyılı Projesi" adlı yapıyı oluşturan NeoCon (Yeni Muhafazakar) ekibin önde gelen isimlerindendi. 11 Eylül'ün ardından Afganistan'ın ve Irak'ın işgal edilmesi kararının en büyük savunucuları arasında yer aldı.