Gana'da iki bakanın öldüğü helikopter kazasının nedeni açıklandı

Gana'nın Ashanti bölgesinde yaşanan ve 2'si bakan 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Kazaya ilişkin raporda, kazanın sebebinin helikopterin "uçuşa elverişli" durumda olduğu fakat modern güvenlik ve seyrüsefer sistemlerinden yoksun kaldığı ifade edildi.
Gana'nın Ashanti bölgesinde 6 Ağustos'ta meydana gelen ve aralarında ülkenin 2 bakanının da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği askeri helikopter kazasının, olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı bildirildi.
Gana makamları tarafından ABD'li havacılık uzmanlarının desteğiyle kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Komisyon, hava filosunun yenilenmesi gerektiğini belirterek, modern güvenlik ekipmanlarının eksikliğine dikkati çekti.
Soruşturma Komisyonu Başkanı Paul Forjoe, kazada düşen 13 yaşındaki helikopterde arazi farkındalık ve uyarı sistemi bulunmadığını ifade etti.
Gana'da 6 Ağustos'ta başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopter, Ashanti vilayetine bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düşmüştü.
Kazada aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişi hayatını kaybetmişti.