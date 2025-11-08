Yeni Şafak
Rusya’da helikopter evin üzerine düştü: 5 ölü

Rusya’da helikopter evin üzerine düştü: 5 ölü

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde helikopterin, bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedildi.

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde ‘Ka-226’ tipi helikopter, boş bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu helikopter alev alırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yetkililer, kazada 4’ü olay yerinde olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.


#Rusya
#helikopter
#kaza
