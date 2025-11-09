ABD'de tıbbi helikopter düştü: Bir mürettebat öldü

ABD'de son dönemde artan helikopter ve uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Tennessee eyaletinin Nashville şehrinin doğusunda tıbbi helikopterin düşmesi sonucu bir personel öldü, iki mürettebat yaralandı.
Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.
Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.