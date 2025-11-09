Yeni Şafak
ABD'de tıbbi helikopter düştü: Bir mürettebat öldü

ABD'de tıbbi helikopter düştü: Bir mürettebat öldü

20:179/11/2025, Pazar
Düşen helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.
Düşen helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.

ABD'de son dönemde artan helikopter ve uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. Tennessee eyaletinin Nashville şehrinin doğusunda tıbbi helikopterin düşmesi sonucu bir personel öldü, iki mürettebat yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde tıbbi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre tıbbi helikopter, Tennessee eyaletinin Nashville kentinin doğusunda düştü.

Düşen tıbbi helikopterdeki 1 mürettebat hayatını kaybederken, 2 mürettebatın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Helikopterde yolcu bulunmadığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



