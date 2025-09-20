Yeni Şafak
ABD'de eğitim uçuşunda düşen helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetti

16:0020/09/2025, Cumartesi
AA
Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde bulunan 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, "MH-60 Black Hawk" tipi helikopterin, 17 Eylül'de Washington'daki Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında rutin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Helikopterdeki 4 askerin yaşamını yitirdiği anlatılan açıklamada, askerlerin 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayına bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



#ABD
#Askeri helikopter
#helikopter kazası
#Washington
