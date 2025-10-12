ABD'de helikopter kazası: 5 yaralı

Yeni Şafak
09:3812/10/2025, Pazar
DHA
ABD'nin California eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD'nin California eyaletine bağlı Huntington Beach kentinde düzenlenen etkinlik sırasında bir helikopterin düştüğü bildirildi. Yetkililer, kazada 2’si helikopterde bulunan 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.




#ABD
#helikopter
#kaza
