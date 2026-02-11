Diyanet İmsakiye 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin iftar ve sahur vakitleri belli oldu! İşte il il Diyanet İmsakiye takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan ramazan imsakiyesi 2026 yılında sahurdan iftara kadar tüm vakitleri il il netleştiriyor. İlk sahurun hangi gece yapılacağı, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde iftar saatlerinin kaçta olacağı, Kadir gecesi ve bayram tarihleri ramazan ayı öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İmsakiye 2026 takvimi, ramazan boyunca günlük ibadet planını doğru şekilde yapmak isteyenler için temel referans niteliği taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı İmsakiye 2026 takvimine göre ramazan 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. İlk sahur, 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece yapılacak; ilk iftar ise 19 Şubat akşamı açılacak. Ramazan 29 gün sürecek; 19 Mart 2026 Perşembe arefe günüyle tamamlanacak ve bayram 20 Mart’ta başlayacak. İşte tüm illeri kapsayan 2026 Ramazan İmsakiyesi...

1 /8 İmsakiye 2026 ile Türkiye genelinde iftar ve sahur saatleri netleşti. Diyanet’in takvimine göre ramazan 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor; bu tarihte ilk oruç tutulacak. “2026 ilk sahur ne zaman?” sorusunun yanıtı ise 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece olarak öne çıkıyor. Aynı günün akşamında da yılın ilk iftarı yapılacak.



2 /8 Öne çıkan tarihler Takvimde yer alan bilgilere göre Kadir gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi gecesine denk geliyor. Ramazan ayının sonuna yaklaşırken 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe günü olarak işaretleniyor. Ramazan bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayıp 22 Mart 2026 Pazar gününe kadar sürecek.

3 /8 İstanbul, Ankara ve İzmir’de ilk gün vakitleri İmsakiye 2026’da 1 ramazan (19 Şubat 2026 Perşembe) için İstanbul’da imsak 06:22, iftar 18:49; Ankara’da imsak 06:09, iftar 18:35; İzmir’de imsak 06:29, iftar 19:00 olarak yer alıyor. Aynı gün yatsı vakti İstanbul’da 20:09, Ankara’da 19:54, İzmir’de 20:16 şeklinde paylaşılıyor.

81 il için imsakiye nasıl takip edilecek? Diyanet tarafından duyurulan İmsakiye 2026 ekranı üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa dahil tüm illerin günlük sahur (imsak) ve iftar vakitleri görüntülenebilecek. Böylece ramazan boyunca her gün için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri il il takip edilebilecek. DİYANET İMSAKİYE 2026 TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ



İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2026

1 Ramazan - 19 Şubat 2026 Perşembe İmsak: 06:22 Güneş: 07:47 Öğle: 13:23 İkindi: 16:20 Akşam (İftar): 18:49 Yatsı: 20:09 2 Ramazan - 20 Şubat 2026 Cuma İmsak: 06:20 Güneş: 07:45 Öğle: 13:23 İkindi: 16:21 Akşam: 18:51 Yatsı: 20:10 3 Ramazan - 21 Şubat 2026 Cumartesi İmsak: 06:19 Güneş: 07:44 Öğle: 13:23 İkindi: 16:21 Akşam: 18:52 Yatsı: 20:11 4 Ramazan – 22 Şubat 2026 Pazar İmsak: 06:18 Güneş: 07:42 Öğle: 13:23 İkindi: 16:22 Akşam: 18:53 Yatsı: 20:12 5 Ramazan – 23 Şubat 2026 Pazartesi İmsak: 06:16 Güneş: 07:41 Öğle: 13:22 İkindi: 16:23 Akşam: 18:54 Yatsı: 20:13 6 Ramazan – 24 Şubat 2026 Salı İmsak: 06:15 Güneş: 07:39 Öğle: 13:22 İkindi: 16:24 Akşam: 18:55 Yatsı: 20:15 7 Ramazan – 25 Şubat 2026 Çarşamba İmsak: 06:13 Güneş: 07:38 Öğle: 13:22 İkindi: 16:25 Akşam: 18:56 Yatsı: 20:16 8 Ramazan – 26 Şubat 2026 Perşembe İmsak: 06:12 Güneş: 07:36 Öğle: 13:22 İkindi: 16:26 Akşam: 18:58 Yatsı: 20:17 9 Ramazan – 27 Şubat 2026 Cuma İmsak: 06:11 Güneş: 07:35 Öğle: 13:22 İkindi: 16:26 Akşam: 18:59 Yatsı: 20:18 10 Ramazan – 28 Şubat 2026 Cumartesi İmsak: 06:09 Güneş: 07:33 Öğle: 13:22 İkindi: 16:27 Akşam: 19:00 Yatsı: 20:19 11 Ramazan – 1 Mart 2026 Pazar İmsak: 06:08 Güneş: 07:32 Öğle: 13:22 İkindi: 16:28 Akşam: 19:01 Yatsı: 20:20 12 Ramazan – 2 Mart 2026 Pazartesi İmsak: 06:06 Güneş: 07:30 Öğle: 13:21 İkindi: 16:29 Akşam: 19:02 Yatsı: 20:21 13 Ramazan – 3 Mart 2026 Salı İmsak: 06:05 Güneş: 07:29 Öğle: 13:21 İkindi: 16:30 Akşam: 19:03 Yatsı: 20:22 14 Ramazan – 4 Mart 2026 Çarşamba İmsak: 06:03 Güneş: 07:27 Öğle: 13:21 İkindi: 16:30 Akşam: 19:05 Yatsı: 20:24 15 Ramazan – 5 Mart 2026 Perşembe İmsak: 06:01 Güneş: 07:26 Öğle: 13:21 İkindi: 16:31 Akşam: 19:06 Yatsı: 20:25 16 Ramazan – 6 Mart 2026 Cuma İmsak: 06:00 Güneş: 07:24 Öğle: 13:20 İkindi: 16:32 Akşam: 19:07 Yatsı: 20:26 17 Ramazan – 7 Mart 2026 Cumartesi İmsak: 05:58 Güneş: 07:23 Öğle: 13:20 İkindi: 16:32 Akşam: 19:08 Yatsı: 20:27 18 Ramazan – 8 Mart 2026 Pazar İmsak: 05:57 Güneş: 07:21 Öğle: 13:20 İkindi: 16:33 Akşam: 19:09 Yatsı: 20:28 19 Ramazan – 9 Mart 2026 Pazartesi İmsak: 05:55 Güneş: 07:19 Öğle: 13:20 İkindi: 16:34 Akşam: 19:10 Yatsı: 20:29 20 Ramazan – 10 Mart 2026 Salı İmsak: 05:53 Güneş: 07:18 Öğle: 13:19 İkindi: 16:34 Akşam: 19:11 Yatsı: 20:30 21 Ramazan – 11 Mart 2026 Çarşamba İmsak: 05:52 Güneş: 07:16 Öğle: 13:19 İkindi: 16:35 Akşam: 19:12 Yatsı: 20:31 22 Ramazan – 12 Mart 2026 Perşembe İmsak: 05:50 Güneş: 07:14 Öğle: 13:19 İkindi: 16:36 Akşam: 19:14 Yatsı: 20:33 23 Ramazan – 13 Mart 2026 Cuma İmsak: 05:48 Güneş: 07:13 Öğle: 13:19 İkindi: 16:36 Akşam: 19:15 Yatsı: 20:34 24 Ramazan – 14 Mart 2026 Cumartesi İmsak: 05:47 Güneş: 07:11 Öğle: 13:18 İkindi: 16:37 Akşam: 19:16 Yatsı: 20:35 25 Ramazan – 15 Mart 2026 Pazar İmsak: 05:45 Güneş: 07:09 Öğle: 13:18 İkindi: 16:38 Akşam: 19:17 Yatsı: 20:36 26 Ramazan – 16 Mart 2026 Pazartesi İmsak: 05:43 Güneş: 07:08 Öğle: 13:18 İkindi: 16:38 Akşam: 19:18 Yatsı: 20:37 27 Ramazan – 17 Mart 2026 Salı (Kadir Gecesi) İmsak: 05:41 Güneş: 07:06 Öğle: 13:18 İkindi: 16:39 Akşam: 19:19 Yatsı: 20:38 28 Ramazan – 18 Mart 2026 Çarşamba İmsak: 05:40 Güneş: 07:04 Öğle: 13:17 İkindi: 16:39 Akşam: 19:20 Yatsı: 20:40 29 Ramazan – 19 Mart 2026 Perşembe İmsak: 05:38 Güneş: 07:03 Öğle: 13:17 İkindi: 16:40 Akşam: 19:21 Yatsı: 20:41

﻿﻿Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma Bayram Namazı: 07:39



6 /8 Ankara Ramazan İmsakiyesi 2026

1 Ramazan 1447 – 19 Şubat 2026 Perşembe İmsak: 06:09 Güneş: 07:30 Öğle: 13:07 İkindi: 16:08 Akşam (İftar): 18:35 Yatsı: 19:54 2 Ramazan – 20 Şubat 2026 Cuma İmsak: 06:05 Güneş: 07:28 Öğle: 13:07 İkindi: 16:07 Akşam: 18:36 Yatsı: 19:55 3 Ramazan – 21 Şubat 2026 Cumartesi İmsak: 06:04 Güneş: 07:27 Öğle: 13:07 İkindi: 16:08 Akşam: 18:38 Yatsı: 19:56 4 Ramazan – 22 Şubat 2026 Pazar İmsak: 06:02 Güneş: 07:26 Öğle: 13:07 İkindi: 16:08 Akşam: 18:39 Yatsı: 19:57 5 Ramazan – 23 Şubat 2026 Pazartesi İmsak: 06:01 Güneş: 07:24 Öğle: 13:07 İkindi: 16:09 Akşam: 18:40 Yatsı: 19:58 6 Ramazan – 24 Şubat 2026 Salı İmsak: 06:00 Güneş: 07:23 Öğle: 13:07 İkindi: 16:10 Akşam: 18:41 Yatsı: 19:59 7 Ramazan – 25 Şubat 2026 Çarşamba İmsak: 05:58 Güneş: 07:21 Öğle: 13:07 İkindi: 16:11 Akşam: 18:42 Yatsı: 20:00 8 Ramazan – 26 Şubat 2026 Perşembe İmsak: 05:57 Güneş: 07:20 Öğle: 13:07 İkindi: 16:12 Akşam: 18:43 Yatsı: 20:01 9 Ramazan – 27 Şubat 2026 Cuma İmsak: 05:56 Güneş: 07:18 Öğle: 13:06 İkindi: 16:12 Akşam: 18:44 Yatsı: 20:02 10 Ramazan – 28 Şubat 2026 Cumartesi İmsak: 05:54 Güneş: 07:17 Öğle: 13:06 İkindi: 16:13 Akşam: 18:45 Yatsı: 20:03 11 Ramazan – 1 Mart 2026 Pazar İmsak: 05:53 Güneş: 07:15 Öğle: 13:06 İkindi: 16:14 Akşam: 18:47 Yatsı: 20:04 12 Ramazan – 2 Mart 2026 Pazartesi İmsak: 05:51 Güneş: 07:14 Öğle: 13:06 İkindi: 16:15 Akşam: 18:48 Yatsı: 20:05 13 Ramazan – 3 Mart 2026 Salı İmsak: 05:50 Güneş: 07:13 Öğle: 13:06 İkindi: 16:15 Akşam: 18:49 Yatsı: 20:06 14 Ramazan – 4 Mart 2026 Çarşamba İmsak: 05:48 Güneş: 07:11 Öğle: 13:05 İkindi: 16:16 Akşam: 18:50 Yatsı: 20:07 15 Ramazan – 5 Mart 2026 Perşembe İmsak: 05:47 Güneş: 07:09 Öğle: 13:05 İkindi: 16:17 Akşam: 18:51 Yatsı: 20:08 16 Ramazan – 6 Mart 2026 Cuma İmsak: 05:45 Güneş: 07:08 Öğle: 13:05 İkindi: 16:17 Akşam: 18:52 Yatsı: 20:10 17 Ramazan – 7 Mart 2026 Cumartesi İmsak: 05:44 Güneş: 07:06 Öğle: 13:05 İkindi: 16:18 Akşam: 18:53 Yatsı: 20:11 18 Ramazan – 8 Mart 2026 Pazar İmsak: 05:42 Güneş: 07:05 Öğle: 13:04 İkindi: 16:19 Akşam: 18:54 Yatsı: 20:12 19 Ramazan – 9 Mart 2026 Pazartesi İmsak: 05:40 Güneş: 07:03 Öğle: 13:04 İkindi: 16:19 Akşam: 18:55 Yatsı: 20:13 20 Ramazan – 10 Mart 2026 Salı İmsak: 05:39 Güneş: 07:02 Öğle: 13:04 İkindi: 16:20 Akşam: 18:56 Yatsı: 20:14 21 Ramazan – 11 Mart 2026 Çarşamba İmsak: 05:37 Güneş: 07:00 Öğle: 13:04 İkindi: 16:21 Akşam: 18:57 Yatsı: 20:15 22 Ramazan – 12 Mart 2026 Perşembe İmsak: 05:36 Güneş: 06:59 Öğle: 13:03 İkindi: 16:21 Akşam: 18:58 Yatsı: 20:16 23 Ramazan – 13 Mart 2026 Cuma İmsak: 05:34 Güneş: 06:57 Öğle: 13:03 İkindi: 16:22 Akşam: 18:59 Yatsı: 20:17 24 Ramazan – 14 Mart 2026 Cumartesi İmsak: 05:32 Güneş: 06:55 Öğle: 13:03 İkindi: 16:22 Akşam: 19:01 Yatsı: 20:18 25 Ramazan – 15 Mart 2026 Pazar İmsak: 05:31 Güneş: 06:54 Öğle: 13:03 İkindi: 16:23 Akşam: 19:02 Yatsı: 20:19 26 Ramazan – 16 Mart 2026 Pazartesi İmsak: 05:29 Güneş: 06:52 Öğle: 13:02 İkindi: 16:23 Akşam: 19:03 Yatsı: 20:21 Kadir Gecesi 26 Ramazan’ı 27 Ramazan’a bağlayan gece Tarih: 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi 27 Ramazan – 17 Mart 2026 Salı İmsak: 05:27 Güneş: 06:51 Öğle: 13:02 İkindi: 16:24 Akşam: 19:04 Yatsı: 20:22 28 Ramazan – 18 Mart 2026 Çarşamba İmsak: 05:25 Güneş: 06:49 Öğle: 13:02 İkindi: 16:24 Akşam: 19:05 Yatsı: 20:23 29 Ramazan – 19 Mart 2026 Perşembe İmsak: 05:24 Güneş: 06:47 Öğle: 13:02 İkindi: 16:25 Akşam: 19:06 Yatsı: 20:24

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma Bayram Namazı: 07:23

7 /8 İzmir Ramazan İmsakiyesi 2026

1. Gün – 1 Ramazan 1447 Miladi: 19 Şubat 2026 Perşembe İmsak: 06:29 Güneş: 07:51 Öğle: 13:30 İkindi: 16:31 Akşam (İftar): 19:00 Yatsı: 20:16 2. Gün – 2 Ramazan 1447 Miladi: 20 Şubat 2026 Cuma İmsak: 06:28 Güneş: 07:49 Öğle: 13:30 İkindi: 16:32 Akşam: 19:01 Yatsı: 20:17 3. Gün – 3 Ramazan 1447 Miladi: 21 Şubat 2026 Cumartesi İmsak: 06:27 Güneş: 07:48 Öğle: 13:30 İkindi: 16:33 Akşam: 19:02 Yatsı: 20:18 4. Gün – 4 Ramazan 1447 Miladi: 22 Şubat 2026 Pazar İmsak: 06:25 Güneş: 07:47 Öğle: 13:30 İkindi: 16:33 Akşam: 19:03 Yatsı: 20:19 5. Gün – 5 Ramazan 1447 Miladi: 23 Şubat 2026 Pazartesi İmsak: 06:24 Güneş: 07:45 Öğle: 13:30 İkindi: 16:34 Akşam: 19:04 Yatsı: 20:20 6. Gün – 6 Ramazan 1447 Miladi: 24 Şubat 2026 Salı İmsak: 06:23 Güneş: 07:44 Öğle: 13:30 İkindi: 16:35 Akşam: 19:05 Yatsı: 20:21 7. Gün – 7 Ramazan 1447 Miladi: 25 Şubat 2026 Çarşamba İmsak: 06:22 Güneş: 07:43 Öğle: 13:30 İkindi: 16:36 Akşam: 19:06 Yatsı: 20:22 8. Gün – 8 Ramazan 1447 Miladi: 26 Şubat 2026 Perşembe İmsak: 06:20 Güneş: 07:41 Öğle: 13:29 İkindi: 16:36 Akşam: 19:08 Yatsı: 20:23 9. Gün – 9 Ramazan 1447 Miladi: 27 Şubat 2026 Cuma İmsak: 06:19 Güneş: 07:40 Öğle: 13:29 İkindi: 16:37 Akşam: 19:09 Yatsı: 20:24 10. Gün – 10 Ramazan 1447 Miladi: 28 Şubat 2026 Cumartesi İmsak: 06:18 Güneş: 07:38 Öğle: 13:29 İkindi: 16:38 Akşam: 19:10 Yatsı: 20:25 11. Gün – 11 Ramazan 1447 Miladi: 1 Mart 2026 Pazar İmsak: 06:16 Güneş: 07:37 Öğle: 13:29 İkindi: 16:38 Akşam: 19:11 Yatsı: 20:26 12. Gün – 12 Ramazan 1447 Miladi: 2 Mart 2026 Pazartesi İmsak: 06:15 Güneş: 07:36 Öğle: 13:29 İkindi: 16:39 Akşam: 19:12 Yatsı: 20:27 13. Gün – 13 Ramazan 1447 Miladi: 3 Mart 2026 Salı İmsak: 06:13 Güneş: 07:34 Öğle: 13:28 İkindi: 16:40 Akşam: 19:13 Yatsı: 20:29 14. Gün – 14 Ramazan 1447 Miladi: 4 Mart 2026 Çarşamba İmsak: 06:12 Güneş: 07:33 Öğle: 13:28 İkindi: 16:40 Akşam: 19:14 Yatsı: 20:30 15. Gün – 15 Ramazan 1447 Miladi: 5 Mart 2026 Perşembe İmsak: 06:10 Güneş: 07:31 Öğle: 13:28 İkindi: 16:41 Akşam: 19:15 Yatsı: 20:31 16. Gün – 16 Ramazan 1447 Miladi: 6 Mart 2026 Cuma İmsak: 06:09 Güneş: 07:30 Öğle: 13:28 İkindi: 16:42 Akşam: 19:16 Yatsı: 20:32 17. Gün – 17 Ramazan 1447 Miladi: 7 Mart 2026 Cumartesi İmsak: 06:08 Güneş: 07:28 Öğle: 13:28 İkindi: 16:42 Akşam: 19:17 Yatsı: 20:33 18. Gün – 18 Ramazan 1447 Miladi: 8 Mart 2026 Pazar İmsak: 06:06 Güneş: 07:27 Öğle: 13:27 İkindi: 16:43 Akşam: 19:18 Yatsı: 20:34 19. Gün – 19 Ramazan 1447 Miladi: 9 Mart 2026 Pazartesi İmsak: 06:04 Güneş: 07:25 Öğle: 13:27 İkindi: 16:43 Akşam: 19:19 Yatsı: 20:35 20. Gün – 20 Ramazan 1447 Miladi: 10 Mart 2026 Salı İmsak: 06:03 Güneş: 07:24 Öğle: 13:27 İkindi: 16:44 Akşam: 19:20 Yatsı: 20:36 21. Gün – 21 Ramazan 1447 Miladi: 11 Mart 2026 Çarşamba İmsak: 06:01 Güneş: 07:22 Öğle: 13:27 İkindi: 16:44 Akşam: 19:21 Yatsı: 20:37 22. Gün – 22 Ramazan 1447 Miladi: 12 Mart 2026 Perşembe İmsak: 06:00 Güneş: 07:21 Öğle: 13:26 İkindi: 16:45 Akşam: 19:22 Yatsı: 20:38 23. Gün – 23 Ramazan 1447 Miladi: 13 Mart 2026 Cuma İmsak: 05:58 Güneş: 07:19 Öğle: 13:26 İkindi: 16:46 Akşam: 19:23 Yatsı: 20:39 24. Gün – 24 Ramazan 1447 Miladi: 14 Mart 2026 Cumartesi İmsak: 05:57 Güneş: 07:18 Öğle: 13:26 İkindi: 16:46 Akşam: 19:24 Yatsı: 20:40 25. Gün – 25 Ramazan 1447 Miladi: 15 Mart 2026 Pazar İmsak: 05:55 Güneş: 07:16 Öğle: 13:25 İkindi: 16:47 Akşam: 19:25 Yatsı: 20:41 26. Gün – 26 Ramazan 1447 Miladi: 16 Mart 2026 Pazartesi İmsak: 05:54 Güneş: 07:15 Öğle: 13:25 İkindi: 16:47 Akşam: 19:26 Yatsı: 20:42 Kadir Gecesi 26 Ramazan’ı 27 Ramazan’a bağlayan gece 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi 27. Gün – 27 Ramazan 1447 Miladi: 17 Mart 2026 Salı İmsak: 05:52 Güneş: 07:13 Öğle: 13:25 İkindi: 16:48 Akşam: 19:27 Yatsı: 20:43 28. Gün – 28 Ramazan 1447 Miladi: 18 Mart 2026 Çarşamba İmsak: 05:50 Güneş: 07:12 Öğle: 13:25 İkindi: 16:48 Akşam: 19:28 Yatsı: 20:44 29. Gün – 29 Ramazan 1447 Miladi: 19 Mart 2026 Perşembe İmsak: 05:49 Güneş: 07:10 Öğle: 13:24 İkindi: 16:48 Akşam: 19:29 Yatsı: 20:45

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma Bayram Namazı: 07:45