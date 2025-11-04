Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale'de otomobil şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'de otomobil şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

23:154/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çanakkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kaza sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçe merkezinden Pınardere köyüne seyir halinde olan Müslüm Gümüş idaresindeki 10 AGC 256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.



#Çanakkale
#Ayvacık
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii canlı izle 4 Kasım: Şampiyonlar Ligi maçları Tabii Spor canlı izleme linki