Çanakkale’de alkollü şahıs husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale’de alkollü şahıs husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

19:5327/10/2025, Pazartesi
IHA
S.T. husumetli olduğu kişi tarafından bıçakla öldürüldü
S.T. husumetli olduğu kişi tarafından bıçakla öldürüldü

Çanakkale'de Sarıçay Caddesi'nde alkollü şahıs M. K. K., husumetlisi olduğu S. T. ile karşılaştığı esnada bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan S. T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çanakkale’de alkollü bir şahıs, husumetlisini cadde ortasında bıçaklayarak öldürdü.


Olay, sabah saat 06.20 sıralarında Barbaros Mahallesi Sarıçay Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olan M.K.K., caddede karşılaştığı husumetlisi S.T.’yi bıçakladı. Kanlar içerisindeki vatandaşı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.T.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde bekleyen M.K.K., gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine suçunu itiraf etti. M.K.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Çanakkale
#Alkollü Şahıs
#Bıçaklama
