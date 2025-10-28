Yeni Şafak
Assos sahilinde 2 ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu

14:4828/10/2025, Salı
AA
Ölüm nedeninin belirlenmesi için numune alınan caretta carettaların, yapılan incelemenin ardından gömüleceği öğrenildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos sahilinde 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Assos sahilinin Sazlıaltı mevkisinde gezintiye çıkan vatandaşlar, 2 ölü caretta carettanın 50 metre arayla kıyıya vurduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi görevlileri ile jandarma sahile geldi.

Ölüm nedeninin belirlenmesi için numune alınan caretta carettaların, yapılan incelemenin ardından gömüleceği öğrenildi.
Bölgede yaşayan vatandaşlardan Nahit Günal, deniz kaplumbağalarının dün akşam saatlerinde meydana gelen kuvvetli fırtınanın da etkisiyle kıyıya vurduğunu düşündüklerini belirterek
, "Biz de görünce şaşırdık. Öldüklerini fark ettik. Yetkililere haber verdik."
dedi.


