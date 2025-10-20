Türkiye'ye sokulması yasak: Yolcu otobüsünde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimde, otobüsün bagaj kısmındaki bir çantanın içerisinde, ülkeye sokulması, bulundurulması ve ticarete konu edilmesi yasak olan 500 istilacı tür kırmızı benekli su kaplumbağası bulundu.