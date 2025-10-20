Yeni Şafak
Türkiye'ye sokulması yasak: Yolcu otobüsünde yakalandı

17:2420/10/2025, Pazartesi
AA
Bolu'da şehirler arası yolcu otobüsünde 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimde, otobüsün bagaj kısmındaki bir çantanın içerisinde, ülkeye sokulması, bulundurulması ve ticarete konu edilmesi yasak olan 500 istilacı tür kırmızı benekli su kaplumbağası bulundu.

Kaplumbağalar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.



