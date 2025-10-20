Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Çal’da 2 mahallede şap tespit edilmesi üzerine 19 mahalle karantinaya alındı

Çal’da 2 mahallede şap tespit edilmesi üzerine 19 mahalle karantinaya alındı

15:4720/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Hastalığın yayılmasını önlemek için bölgede aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Hastalığın yayılmasını önlemek için bölgede aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Denizli’nin Çal ilçesinde Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine toplamda 17 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Hayvan giriş çıkışları yasaklanırken, sadece kesim amacıyla en yakın mezbahaya sevk izni veriliyor.

Denizli’nin Çal ilçesinde şap hastalığı alarmı verildi. Hüseyinler ve Dayılar Mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda hastalık tespit edilmesinin ardından Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı karantina kararı alındı. Karantina altına alınan mahalleler: Selcen, Yeşilyurt, İsmailler, Alfaklar, Hançalar, Akkent, Sazak, Şapçılar, Kaplanlar, Kocaköy, Aşağıseyit, Yukarıseyit, Mahmutgazi, İsabey, Yazır, Gelinören ve Süller mahallelerinde hayvan giriş çıkışları tamamen durduruldu. Sadece kesim amacıyla en yakın mezbahaya sevk, ilçe müdürlüğünden alınacak izinle gerçekleştirilebilecek.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları ve hayvanlarda salyalama, topallık veya ağız içi yara gibi belirtiler görülmesi halinde derhal yetkililere bildirimde bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.



#denizli
#çal
#şap hastalığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Al-i İmran Suresi Oku- Türkçe ve Arapça Okunuşu- Al-i İmran Suresi Diyanet Meali, Tefsiri, Nüzulü ve Faziletleri