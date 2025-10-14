Yeni Şafak
Aydın'da 12 mahalle şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı

09:3814/10/2025, Salı
IHA
Aydın’ın Efeler ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle Köşk ilçesinde 12 mahalle karantinaya alındı ve hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Geçtiğimiz gün Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi’nde şap hastalığı tespit etti. Hastalıkla mücadele kapsamında ekipler çalışmalarını sürdürürken Köşk ilçesinde de gözetim bölgesinde bulunan 12 mahalle karantinaya alındı. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar ile Baklaköy, Beyköy, Cumadere, Çiftlikköy, Güzelköy, Kızılcayer, Koçak, Altıeylül, Çarşı, Serdaroğlu, Soğukkuyu ve Ovaköy mahalleri karantinaya alındı ve hayvan giriş çıkışları yasaklandı.


ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI: YAYILMA ÖZELLİĞİ VAR

Konu ile ilgili Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde büyükbaş hayvanlarda 17 Eylül 2025 tarihinde şap hastalığı çıkmış olup, Baklaköy, Beyköy, Cumadere, Çiftlikköy, Güzelköy, Kızılcayer, Koçak, Altıeylül, Çarşı, Serdaroğlu, Soğukkuyu ve Ovaköy mahalleri gözetim bölgesi içinde kalmaktadır. Hastalığın çok hızlı bir şekilde yayılma özelliğine sahip olması sebebiyle ilçemizdeki hayvan varlığına sirayet etme ihtimalinin çok yüksek derecede olması, hayvan hareketlerinin fazla olması sebebiyle 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği Köşk İlçesi Hayvan Sağlık ve Zabıtası Komisyonu Kaymakam Hasan Taş’ın başkanlığında toplanarak kararlar alınmıştır. Buna göre ilçemiz Baklaköy, Beyköy, Cumadere, Çiftlikköy, Güzelköy, Kızılcayer, Koçak, Altıeylül, Çarşı, Serdaroğlu, Soğukkuyu ve Ovaköy mahallerine karantina koyulmuştur. İlgili mahallelerde hastalık sönüşü yapılana kadar gözetim bölgesindeki tüm mahallelerde hayvan ve hayvan maddesi giriş çıkışları yasaklanmıştır. Alınan komisyon kararının aksine hareket edenlere idari ceza işlemleri uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.




