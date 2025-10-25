Muğla'da tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları Cumhuriyet'in 102. yılı kapsamında denizle buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat da koruma kültürü sayesinde bu yıl yaklaşık 800 yuvadan 40 bin yavru çıktığını, Muğla ve Türkiye'nin en güzel plajı olan bölgenin hassasiyetle korunduğunu kaydetti.







