Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale’de boş arazide bebek cesedi bulundu

Çanakkale’de boş arazide bebek cesedi bulundu

18:412/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında akşam saatlerinde boş bir arazide kız bebek cesedi bulundu. Durum ekiplere bildirilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin yeni doğmuş olabileceğini ifade etti. Bebeğin cesedi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, boş arazide kız bebek cesedi bulundu.

Ayvacık ilçesinde bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında akşam saatlerinde boş bir arazide kız bebek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.




#Çanakkale
#Bebek
#Ceset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? 2025 KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı