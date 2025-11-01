Sarıyer'de bir kadın ve erkek başlarından vurulmuş şekilde evde ölü bulundu

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin "kızıma ulaşamıyorum." ihbarıyla bir adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve girdiklerinde bir kadın ve erkeği başlarından vurulmuş şekilde bulan ekipler, Gökhan Meral'in vücudunun altında tabanca buldu. Meral'in 5 suç kaydı bulunduğu ve bir süredir Aydan Vural'ı tehdit ettiği belirlendi.
İnceleme yapan ekipler, Aydan Vural ile yanında yatar vaziyette bir erkek şahsı başlarından vurulmuş ve hayatlarını kaybetmiş şekilde buldu. Yapılan incelemelerde erkek şahsın Gökhan Meral (36) olduğu ve iddiaya göre Vural ile uzun süredir ilişkilerinin bulunduğu, aynı zamanda Vural’ı sürekli tehdit ettiği belirlendi. Ayrıca Meral’in 5 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, üzerinde 1 adet tabanca olduğu da görüldü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılırken, cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.