65 yaşındaki bekçi çalıştığı şantiyede ölü bulundu

23:1226/10/2025, Pazar
IHA
Bursa'da şantiyede çalışan işçiler bir süredir kendisinden haber alamadıkları bekçinin bulunduğu kulübeye gitti. Bekçiyi hareketsiz halde bulan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bekçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde inşaat alanında bekçilik yapan 65 yaşındaki şahıs, bekçi kulübesinde ölü bulundu.

Olay, Atariye Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yanında yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede çalışan işçiler bir süredir kendisinden haber alamadıkları bekçi Sebahattin Efe’nin (65) bulunduğu kulübeye gitti. Efe’yi hareketsiz halde bulan işçiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Efe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#Bursa
#Bekçi
#İnşaat
