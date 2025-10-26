Yeni Şafak
Deniz ulaşımında sefer iptalleri peş peşe geliyor

18:2426/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
BUDO, sefer iptallerine ilişkin açıklamada bulundu.
BUDO, sefer iptallerine ilişkin açıklamada bulundu.

Çanakkale'de GESTAŞ'ın ardından BUDO da bugünkü bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına dolayısıyla yapılamayacak.



