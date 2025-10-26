Yeni Şafak
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

18:2026/10/2025, Pazar
AA
GESTAŞ, sefer iptallerine ilişkin detaylı açıklamada bulundu.
Etkisini sürdüren etkili fırtına Kuzey Ege'de deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazılarının iptal edildiği belirtildi.

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Gökçeada'dan 07.00 ve 19.00, Kabatepe'den 09.00 ve 21.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.



#Gökçeada
#sefer iptali
#Bozcaada
#Çanakkale
#Fırtına
