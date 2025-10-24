Yeni Şafak
Gökçeada ve Bozcaada hattındaki 3 sefere fırtına engeli

13:5824/10/2025, Cuma
AA
Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre sürecek.
Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre sürecek.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde fırtına nedeniyle 3 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 15.00'teki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre sürecek.



#çanakkale
#feribot
#fırtına
#Gökçeada
