İstanbul'da 'sarı' alarm: Fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zoguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu,
Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yurdun batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
- Yağışların; Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteorolojiden İstanbul için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Sarı kodlu uyarı nedir?
- Hava durumu potansiyel tehlikelidir:Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde olacak
Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
