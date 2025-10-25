Yeni Şafak
Çanakkale-Bandırma Karayolu’nda seyir halindeki araçta yangın çıktı

15:3025/10/2025, Cumartesi
IHA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Çanakkale-Bandırma Karayolu’nda seyir halindeki AG 39 MRM plakalı araç alev aldı, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.

Çanakkale yönünden Bandırma istikametine seyreden AG 39 MRM plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.






