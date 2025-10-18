Yeni Şafak
Burdur'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

23:2018/10/2025, Cumartesi
AA
Burdur’un Bucak ilçesinde, Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü mevkisinde seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Z.G. idaresindeki 32 AFK 061 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü mevkisinde alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.


#Burdur
#Bucak
#yangın
