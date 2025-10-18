Yeni Şafak
Beyoğlu'nda yangın paniği: Tüm ekipler seferber oldu

09:4018/10/2025, Cumartesi
18/10/2025, Cumartesi
AA
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Beyoğlu'nda Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak'ta tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler çatının tamamını sardı.

İtfaiye ekiplerinin üç farklı noktadan müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.



