Beyoğlu’nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı: Vatandaşlar tahliye edildi

07:0218/10/2025, Cumartesi
IHA
Beyoğlu’nda bodrum üzeri 4 katlı binanın çatısında başlayan yangın hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevredeki binalarda yaşayanlar tedbiren tahliye edildi. 1 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangın 05.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak’ta bulunan 4 katlı işyerinde meydana geldi. 

Tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. 

Yangın hızla büyüdü ve alevler çatıyı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve çatısı yanan binanın etrafındaki diğer binalarda yaşayanlar tamamen tahliye edildi. 

İtfaiye ekipleri yangına 3 koldan müdahale ederken yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler diğer binalara sıçramadan bastırıldı. 

Ekiplerin toplam 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. 

1 kişi yoğun dumandan etkiledi ve sağlık ekipleri şahsa olay yerinde müdahale etti.

Ekipler çalışma sonrası olay yerinden ayrılırken vatandaşlar çatıdaki alevleri meraklı gözler ile izledi.

 Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

