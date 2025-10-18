Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AŞTİ'de park halindeki otobüste çıkan yangın kontrol altına alındı

AŞTİ'de park halindeki otobüste çıkan yangın kontrol altına alındı

03:5018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Çevredeki 2 otobüste de hasar oluştu.
Çevredeki 2 otobüste de hasar oluştu.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) park halindeki bir otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, çevredeki 2 otobüste de hasar meydana geldi.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, AŞTİ'de park halindeki 19 KK 454 plakalı otobüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 2 otobüste de hasar oluştu.


#AŞTİ
#otobüs
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?