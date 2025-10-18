Camide gece çıkan yangın korkuttu

Erzurum’da camide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Mahallesi’nde bulunan Aşağı Mumcu Camii’nde gece saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.