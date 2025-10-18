Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Camide gece çıkan yangın korkuttu

Camide gece çıkan yangın korkuttu

00:3018/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Aşağı Mumcu Camii’nde gece saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Erzurum’da camide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Mahallesi’nde bulunan Aşağı Mumcu Camii’nde gece saat 00.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, camide maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Erzurum
#Cami
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ABD - Çin restleşmesi kriptoyu sarstı: Bitcoin 4 ayın dibinde