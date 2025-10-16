Erzurum tabyalarından 30 ülkeye telsizle bağlantı kuruldu

"Etkinliğimiz, tarihin izinde ecdada saygı. Biz hem tarihimizi hem de ecdada saygımızı radyo frekansları üzerinden tüm dünyaya aktarma imkanı buluyoruz. Birebir, yüz yüze konuşmuyoruz ama radyo frekanslarıyla bütün özel veya kendi çağrı işaretimizle iletişim kuruyoruz. Hazırladığımız 'TC93HARP' özel çağrı işaretimiz ve web sayfamız var, o çağrı işaretini alan yabancı ülkedeki amatör telsizciler, bu sayfamıza ulaşarak bizim 23 tabyamızı Türkçe ve İngilizce olarak ziyaret ediyor ve Erzurum'u anlıyor. Şimdiye kadar 250 binin üzerinde sayfa ziyareti gerçekleştirildi. Son etkinliğimizde çocuklarımızı da yanımıza aldık ve 30'un üzerinde ülke ile iletişim kurduk."