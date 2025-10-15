Eylül ayında en düşük sıcaklık Erzurum'da en yüksek sıcaklık Cizre’de kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020'de 20,9 derece olan eylül ayı ortalama sıcaklığı, bu yıl 0,8 derecelik artışla 21,7'ye çıktı.

Geçen ay sıcaklıklar, Akdeniz Bölgesi'nin geneli, Edirne, Kadıköy, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Ayvalık, Dikili, Manisa, Uşak, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Marmaris, Uzunköprü, İpsala, Burhaniye, Bergama, Gediz, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli ve Yatağan çevrelerinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Eylülde en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,4 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Geçen ay, son 55 yılın en sıcak 11'inci eylülü olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde geçen ay, Edirne, Kadıköy, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Uzunköprü ve İpsala çevrelerinde ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. Bölgede en yüksek sıcaklık 37,4 dereceyle Edirne, en düşük sıcaklık ise 8,1 dereceyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde eylülde ortalama sıcaklıklar Edremit, Kütahya, Akhisar, Afyonkarahisar, Datça, Dursunbey, Tavşanlı, Simav, Emirdağ, Salihli, Güney, Selçuk ve Milas çevrelerinde mevsim normalleri civarındayken, bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık, 5,6 dereceyle Kütahya'nın Simav, en yüksek sıcaklık ise 41,1 dereceyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ise sıcaklıklar Beyşehir, Kahramanmaraş, Dalaman, Osmaniye, Antakya, Göksun, Acıpayam, Tefenni, Korkuteli, Karaisalı ve İslahiye çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgede en yüksek sıcaklık, 39,3 dereceyle Adana'nın Kozan ve Mersin'in Mut ilçelerinde, en düşük sıcaklık ise 0,7 dereceyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kayıtlara geçti.

İç Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,2 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 37,4 dereceyle Çankırı'da ölçüldü.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de geçen ay ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti.

Karadeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık 0,5 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 42,6 dereceyle Tokat'ta tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,4 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 40,4 dereceyle Tunceli'de ölçülürken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük sıcaklık 9,1 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, en yüksek sıcaklık ise 44,6 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi.











