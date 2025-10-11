Meteoroloji bölge bölge son dakika uyardı! Sarı alarm geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için “sarı” alarm verdi. Bölgede öğle saatlerinden itibaren şiddetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilirken, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli olması istendi.

BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın ve Kastamonu için "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu.

SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.