Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşerken Meteoroloji 6 ilde sarı kodlu uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu son hava durumu tahminine göre bazı illerde kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. İşte hava durumuna ilişkin detaylar.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı hangi illerde olacak?
İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuna göre Pazar akşamı ve Pazartesi bazı illerde lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Trabzon, Artvin ve Rize için kar uyarısı yapılırken, Adana, Hatay, ve Osmaniye için ise sarı kodlu şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
AKOM yapmış olduğu açıklamada "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca havada parçalı yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri ve altında seyredeceği beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezinde mevsimin ilk karı yağdı. Kentte birkaç gündür etkili olan soğuk havanın ardından alçak kesimlerdeki yağmur, kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki dağın zirvesinde yerini kara bıraktı.
Keltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu arada, Safranbolu ilçe merkezine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.