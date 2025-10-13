Erzurum güne kar ile uyandı

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.