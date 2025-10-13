Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum güne kar ile uyandı

Erzurum güne kar ile uyandı

09:5113/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Erzurum'da vatandaşlar güne kar yağışı ve beyaz örtü ile uyandı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında kent merkezini de beyaza bürüdü. Erken gelen kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiğini ifade etti.

#Erzurum
#Kar
#Ardahan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum iznine yeni düzenleme yolda: Annelerin izni 24 haftaya çıkarılacak, babalık süresi eşitlenecek