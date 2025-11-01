Yeni Şafak
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü halde bulundu

Lokman Özdemir
11:591/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Faruk Fatih Özer
Kripto borsası Thodex’in kurucusu ve binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hükümlü bulunan Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ndeki koğuşunda asılı halde ölü olarak bulundu.

Kurduğu Thodex adlı kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen
Faruk Fatih Özer
, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

Banyoda asılı bulundu


Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.


Soruşturma başlatıldı


Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bakan Tunç'tan ilk açıklama


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olaya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Cezaevi yönetimi ile görüştük. İntihar şüphesi var."
dedi.


Faruk Fatih Özer kimdir?


Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli'nde doğdu. Nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bülten ile aranıyordu.


Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçan Özer, 30 Ağustos 2022'de yakalanmıştı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2023'te verilen kararda, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Özer'e ayrıca, "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararını bozarak dosyayı mahkemesine göndermişti.


#Faruk Fatih Özer
#Thodex
#cezaevi
