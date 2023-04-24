Thodex Fatih tutuklandı

Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı bulunan ve MASAK tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatları aracılığıyla ulaşıp bu kişilerin zararlarını karşıladığını öne süren Özer, “Devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim” şeklinde konuştu. “Dolandırıcılık” ve diğer suçları kabul etmeyen Özer, “Kimseyi dolandırmadım. Mal varlığı değerlerini aklamadım” ifadelerini kullandı. Özer, şirket faaliyetlerine devam ederken neden yurt dışına çıktığıyla ilgili konuları ise 12 Haziran’daki duruşmada anlatacağını söyledi.