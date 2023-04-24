Thodex Fatih tutuklandı

Faruk Fatih Özer tutuklandı.
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından Türkiye’ye iadesi onaylanan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, emniyette 4 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Özer, Anadolu Adliyesi’nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
EMNİYET’TE SUSTU ADLİYE’DE KONUŞTU
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinde Özer’in, “Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim” dediği öğrenildi. Özer’in Adliye’deki ifadesinde kendisinde para olmadığını ve elindekileri de sahiplerine dağıttığını söylediği belirtildi.
KİMSEYİ DOLANDIRMAMIŞ!
Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı bulunan ve MASAK tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatları aracılığıyla ulaşıp bu kişilerin zararlarını karşıladığını öne süren Özer, “Devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim” şeklinde konuştu. “Dolandırıcılık” ve diğer suçları kabul etmeyen Özer, “Kimseyi dolandırmadım. Mal varlığı değerlerini aklamadım” ifadelerini kullandı. Özer, şirket faaliyetlerine devam ederken neden yurt dışına çıktığıyla ilgili konuları ise 12 Haziran’daki duruşmada anlatacağını söyledi.
BİNLERCE YIL HAPİS
Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında, örgüt kurmak ve yönetme de dahil çeşitli suçlardan 12 bin 164’er yıldan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 20 Nisan 2021’de milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçtıktan sonra kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmış ve 20 Nisan Perşembe günü İstanbul’a getirilmişti.
İnceleniyor
Faruk Özer’in yanında getirdiği 1 bilgisayar, 9 cep telefonu, 7 GSM sim kartı, 1 hafıza kartı ve 1 not defteri siber şube ekiplerince inceleniyor.