Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nden Thodex kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin mağdur, 21 kişinin de şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, zanlıların Thodex isimli kripto para platformu üzerinden 27 Kasım 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında yaptıkları transfer neticesinde 52 kilogram altın alımı yaptıkları aktarıldı. İddianamede yer verilen MASAK raporunda, firari Fatih Özer'in, hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer ettiği belirtildi.