Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu

16:5330/10/2025, Perşembe
AA
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emirgan Sahili'nde vatandaşlar, kıyıda ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.


Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi Emirgan İskelesi'nden kıyıya çıkardı.


Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


#ceset
#Sahil Güvenlik
#Sarıyer
