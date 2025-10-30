Yeni Şafak
Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

16:5230/10/2025, Perşembe
AA
Şahıs, bilinci kapalı olarak denizden çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerine emniyet, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enver Bahadır Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.


İhbar üzerine olay yerine emniyet, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Suya düştüğü değerlendirilen kişi, ekiplerce bilinci kapalı olarak denizden çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


İsminin B.K. (66) olduğu öğrenilen kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.




