İsrail'den Gazze'de ateşkes ihlali: Hamas ceset teslimini askıya aldı

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılar başlatması nedeniyle bugün verilmesi planlanan İsrailli esirin cesedinin teslimini askıya aldığını duyurdu.

"İsrail'in neden olacağı tırmanış operasyonları engeller"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırı düzenlemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teslimatın ertelendiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.

Netanyahu Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdi

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Yerel basın, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini kaydetmişti.

İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği cesedin daha önce alınan bir esire ait ceset kalıntıları olduğunu iddia etmişti.











